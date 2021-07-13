Пьяного пассажира рейса Чита - Москва пришлось пристегнуть к креслу за дебош в самолете

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Экипаж самолета, следовавшего из Читы в Москву, вынужден был привязать пьяного пассажира к креслу за дебош на борту воздушного судна. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В линейное управление МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация, что на рейс российской авиакомпании сообщением Чита - Москва требуется наряд полиции. Бортпроводники пояснили прибывшим стражам порядка, что один из пассажиров находится в состоянии алкогольного опьянения и в полете вел себя неадекватно: приставал к попутчикам, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания представителей авиакомпании. Экипаж был вынужден пристегнуть его к креслу подручными средствами", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что правонарушителем оказался 33-летний житель Рязанской области. В Москве он был доставлен в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово. Правонарушитель привлечен к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").