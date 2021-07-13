Трансформаторная будка загорелась на электроподстанции "Солнцево" на западе Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Трансформаторная будка загорелась на улице 50 лет Октября на западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"На улице 50 лет Октября произошло загорание трансформаторной будки. Площадь составляет около 10 кв. м. Угрозы перехода огня нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что подразделения прибыли на место происшествия и приступили к тушению.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пожар произошел на территории электроподстанции "Солнцево". Из-за возгорания отключили электроснабжение в 15 жилых домах.

"В результате пожара произошло отключение электроснабжения в 15 жилых домах. Сейчас их переводят на аварийное питание", - сказал собеседник агентства.