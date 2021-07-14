Суд в Москве рассмотрит кассационную жалобу фигуранта дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Второй кассационный суд в Москве в среду рассмотрит кассационную жалобу продюсера Алексея Малобродского, осужденного по делу "Седьмой студии". Об этом ТАСС сообщила адвокат Ксения Карпинская.

"Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор, в жалобе защита настаивает на невиновности Малобродского, оспаривая признание его виновным по делу "Седьмой студии", - сказала Карпинская.

Мосгорсуд ранее признал законным приговор по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы - без удовлетворения.

Приговор после решения Мосгорсуда вступил в силу.

Мещанский суд Москвы в июне минувшего года вынес приговор по делу "Седьмой студии". Серебренникова приговорили к трем годам условно, двое других фигурантов - продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского солидарно около 129 млн рублей в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела будет находиться под арестом.