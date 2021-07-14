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Рядом с Петропавловском-Камчатским загорелся мусорный полигон

Площадь пожара - порядка 400 кв. м

ТАСС, 14 июля. Специалисты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП "Спецтранс" тушат возгорание на мусорном полигоне у Петропавловска-Камчатского. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Площадь пожара - порядка 400 кв. м., из них около 30-40 кв. м. - открытое горение, остальное тлеет. Пламя периодически вырывается наружу", - сказали в компании.

К ликвидации пожара привлечены бульдозеры. С помощью этой техники специалисты ворошат горящий мусор, пересыпая его техническим грунтом. "Отмечается задымление, но на город дым не относит", - сказал представитель оператора.

Мусорный полигон принадлежит "Спецтрансу", принимает отходы из Петропавловска-Камчатского, а также городов Елизово и Вилючинск. Мусор пока складируется на свободные от возгорания территории. Общая площадь полигона - 1,5 тыс. кв. м.

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