Мужчина устроил дебош на борту самолета до Магадана во время полета

ТАСС, 14 июля. Транспортная полиция в среду днем задержала в Магадане 35-летнего пассажира, устроившего дебош во время полета на борту самолета из Эвенска (северо-восточная часть Магаданской области). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили журналистам в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"В аэропорту Магадана рейс встретили сотрудники транспортной полиции и сопроводили 35-летнего правонарушителя в дежурную часть полиции. По данному факту [дебоша]проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - рассказали в управлении. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Помимо этого, на мужчину уже составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток, сообщили в транспортной полиции.

По данным управления, мужчина находился на борту в состоянии алкогольного опьянения, при этом выражался грубой нецензурной бранью в отношении пассажиров. Во время снижения самолета пытался покинуть свое место, мешал рядом сидящим гражданам и создавал угрозу безопасного полета. На замечания командира воздушного судна и бортпроводников прекратить противоправные действия не реагировал.