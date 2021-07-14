Суд отложил рассмотрение по существу дела генерала СК Музраева до 5 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отложил до 5 августа рассмотрение по существу дела в отношении бывшего руководителя управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, арестованного вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова, сообщили в пресс-службе суда.

В июне Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Музраева, затем материалы по делу были направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Ранее в суде сообщали, что рассмотрение дела по существу состоится 14 июля.

"По итогам сегодняшнего судебного заседания рассмотрение уголовного дела в отношении Музраева М. К. и Зубкова В. В. по существу отложено до 5 августа", - говорится в сообщении.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30, ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, после задержания давший показания на генерала СК. Дело было передано для дальнейших следственных действий в ФСБ России.

По делу были арестованы Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Генералу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия"), а также ч. 1 ст. 285 ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы") УК РФ.