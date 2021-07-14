В центре Москвы из припаркованного автомобиля украли чемодан с 4,5 млн рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Неизвестный украл чемодан с 4,5 млн рублей из багажника автомобиля Mercedes-Benz, припаркованного на Пресненской набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"13 июля поступило обращение от мужчины, который сообщил, что из арендованной им автомашины марки "Мерседес Е200", оставленной на парковке на Пресненской набережной, дом 12, неизвестный из багажника похитил чемодан, в котором находились 4 500 000 рублей", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что позже в полицию обратилась 41-летняя женщина, которая также сообщила о краже 4,5 млн рублей из машины, припаркованной на Пресненской набережной, д. 12. Кроме того, она добавила, что у нее есть соответствующая видеозапись.

В полиции не уточнили, об одном ли хищении идет речь в двух заявлениях. "По данному факту начали доследственную проверку, обстоятельства устанавливаются", - добавили в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что заявительницей оказалась генеральный директор компании "Гранд-Кристалл" Мария Берман.