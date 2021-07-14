Более 1 тыс. лесных пожаров произошло в Якутии с начала сезона

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. МЧС России зафиксировало более 1 тыс. лесных пожаров, произошедших в Якутии с начала сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"По состоянию на 06:00 сегодняшнего дня в Якутии продолжают действовать 316 очагов лесных пожаров, за сутки произошло уменьшение на девять очагов. Всего с начала лесопожарного сезона на территории республики зарегистрировано 1 047 лесных пожаров", - сказали в ведомстве.

14 июля ситуацию с лесными пожарами в Якутии обсудили на заседании рабочей группы правительственной комиссии под руководством главы МЧС РФ Евгения Зиничева. В 11 районах республики сохраняется сложная обстановка. На заседании отметили, что основные усилия пожарные направили на защиту населенных пунктов: от огня удалось отстоять 10 поселений. Проводится расширение минерализованных полос, тушение отдельных очагов пожаров, мониторинг состояния воздуха. "В настоящее время угроз нет, на контроле остаются три населенных пункта", - добавили в МЧС.

На тушении в регионе работают 2 289 человек и 329 единиц техники, включая 14 воздушных судов. Последние за полтора месяца совершили 775 сбросов воды объемом около 4,1 тыс. тонн. Патрульные группы составили 386 протоколов об административных правонарушениях.

"Самое важное - не допустить перехода огня на населенные пункты, мы все это понимаем. Еще раз обращаю внимание на их прикрытие. Пожары, которые находятся вблизи, нужно обязательно держать на контроле и при необходимости увеличивать количество техники и личного состава. Безопасность населенных пунктов зависит от правильной расстановки приоритетов и перегруппировки сил и средств", - процитировали Зиничева в пресс-службе МЧС.

В целом в России сложная обстановка с лесными пожарами остается в Камчатском, Пермском краях и Магаданской области. Там также нет угрозы населенным пунктам и объектам экономики.