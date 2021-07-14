В Сочи ищут двоих подростков, которые не вернулись из похода в горы

СОЧИ, 14 июля. /ТАСС/. Спасатели в Сочи ищут двоих 16-летних подростков, которые не вернулись после однодневного похода на гору Сахарная. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Вчера в 21:45 оперативным дежурным ЮРПСО МЧС России позвонила мама одного из заблудившихся подростков. Женщина сообщила, что 13 июля в 07:00 ее сын вместе с другом пошли в однодневный поход на гору Сахарная, последний раз они выходили на связь в 16:32. Ребята сказали, что поднялись на вершину, находятся на высоте 1 550 метров, у них все хорошо, планируют спускаться вниз. После этого на связь 16-летние подростки не выходили, телефоны недоступны", - говорится в сообщении.

Поиски велись всю ночь, пока результата они не принесли. Задействовано 19 человек, три единицы техники. Спасательные группы разделились, они исследовали хребет Прохладный, подножие горы Сахарная, тропы у рек.

Отмечается, что один из пропавших подростков - местный житель, второй - приехал из Нижегородской области. Ребята были одеты в темные брюки, один из них взял с собой красную ветровку. Подростки планировали поход одного дня, поэтому палатки и спальных мешков у них не было, фонари также не брали, с собой был небольшой запас еды на день. Сейчас поиски продолжаются.