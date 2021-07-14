В Челябинской области возбудили дело о сбыте фиктивной справки об отсутствии коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Полиция в Челябинской области возбудила уголовное дело о продаже местным жителем справки иностранцам об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

"В Магнитогорске сотрудники ОЭБиПК городского управления внутренних дел выявили факт предоставления фиктивной справки об отсутствии заболевания COVID-19. <…> В следственной части СУ УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. <…> В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

По данным полиции, к местному жителю обратились иностранные граждане, которые решили оформить документы для нахождения на территории Российской Федерации и собирали необходимый пакет бумаг. Мужчина скрыл от иностранцев информацию о том, что не имеет соответствующих полномочий и предоставил им за 3 тыс. рублей фиктивную справку о прохождении исследования на COVID-19.