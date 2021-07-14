Суд приговорил экс-директора РКЦ "Прогресс" к 8,5 года лишения свободы по делу о растрате

САМАРА, 14 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд приговорил бывшего генерального директора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина к 8,5 года лишения свободы и денежному штрафу, сообщил ТАСС его адвокат Анатолий Мотин.

"Приговорили моего подзащитного к 8,5 года лишения свободы и к штрафу", - рассказал собеседник агентства, не уточнив сумму штрафа. Ранее прокурор просил суд назначить Кирилину 10 лет колонии общего режима и штраф 800 тыс. рублей.

Также адвокат уточнил, что суд в приговоре упомянул о деталях сделки, из-за которой РКЦ "Прогресс" переплатил €2 млн, в результате чего Кирилин и был обвинен в растрате. По словам адвоката, суд подтвердил, что сделка была согласована с Роскосмосом. Свою вину Александр Кирилин так и не признал. Его адвокат сообщил ТАСС, что приговор будет обжалован в ближайшее время.

Уголовное дело в отношении Кирилина возбудили 13 февраля 2018 года по материалам областного управления ФСБ. Ранее ТАСС сообщал, что Кирилин подозревается в присвоении, растрате имущества и злоупотреблении полномочиями. В августе 2019 года дело уже передавалось в суд, но судья принял решение о возврате дела из-за нарушений в обвинительном заключении. В прошлом году дело снова поступило в Кировский районный суд Самары.

По версии следствия, предприятие закупило оборудование по завышенной цене, из-за чего общество переплатило организации-поставщику более €2 млн. Кроме того, сотрудники ракетно-космического предприятия были отправлены в командировку в Германию, где было потрачено более 700 тыс. рублей. Всего был причинен ущерб на сумму более 120 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата имущества"), ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Кирилин отстранен от должности генерального директора.