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Лесные пожары в России

Глава Якутии сообщил, что площадь активного горения лесов в регионе составляет 100 тыс. га

Утром 14 июля в республике было зафиксировано 316 очагов возгораний

ТАСС, 14 июля. Площадь активного горения лесных пожаров в Якутии составляет 100 тыс. га, сообщили в пресс-службе МЧС РФ со ссылкой на главу региона Айсена Николаева по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии.

"Площадь активного горения составляет 10% от общей цифры площадей, или порядка 100 тыс. га. Горит в основном кромка леса", - сказали в пресс-службе.

На заседании под руководством главы МЧС РФ Евгения Зиничева было отмечено, что в 11 районах Якутии сохраняется сложная обстановка с лесными пожарами. По состоянию на 06:00 сегодняшнего дня в регионе продолжали действовать 316 очагов, всего с начала лесопожарного сезона зарегистрировано 1 047 лесных пожаров. При этом основные усилия пожарных направлены на защиту населенных пунктов: от огня удалось отстоять 10 населенных пунктов. "В настоящее время угроз нет, на контроле остаются три населенных пункта", - добавили в МЧС.

На тушении в регионе работают 2 289 человек и 329 единиц техники, включая 14 воздушных судов. За последние полтора месяца совершено 775 сбросов воды объемом около 4,1 тыс. тонн. Патрульные группы составили 386 протоколов об административных правонарушениях.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЗиничев, Евгений НиколаевичЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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