Глава Якутии сообщил, что площадь активного горения лесов в регионе составляет 100 тыс. га

ТАСС, 14 июля. Площадь активного горения лесных пожаров в Якутии составляет 100 тыс. га, сообщили в пресс-службе МЧС РФ со ссылкой на главу региона Айсена Николаева по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии.

"Площадь активного горения составляет 10% от общей цифры площадей, или порядка 100 тыс. га. Горит в основном кромка леса", - сказали в пресс-службе.

На заседании под руководством главы МЧС РФ Евгения Зиничева было отмечено, что в 11 районах Якутии сохраняется сложная обстановка с лесными пожарами. По состоянию на 06:00 сегодняшнего дня в регионе продолжали действовать 316 очагов, всего с начала лесопожарного сезона зарегистрировано 1 047 лесных пожаров. При этом основные усилия пожарных направлены на защиту населенных пунктов: от огня удалось отстоять 10 населенных пунктов. "В настоящее время угроз нет, на контроле остаются три населенных пункта", - добавили в МЧС.

На тушении в регионе работают 2 289 человек и 329 единиц техники, включая 14 воздушных судов. За последние полтора месяца совершено 775 сбросов воды объемом около 4,1 тыс. тонн. Патрульные группы составили 386 протоколов об административных правонарушениях.