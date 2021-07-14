В Волгограде прокурор запросил семь лет колонии обвиняемому по делу о гибели 11 человек

ВОЛГОГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Гособвинитель запросил семь лет колонии общего режима владельцу лодочной станции Леониду Жданову по делу о гибели 11 человек при столкновении катамарана и баржи на Волге в июне 2018 года. Об этом сообщила в среду журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

В июне 2020 года суд признал виновным в ЧП погибшего владельца катамарана Дмитрия Хахалева, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи. Тогда же суд оправдал владельца лодочной станции Леонида Жданова, обвиняемого по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). 25 сентября Волгоградский облсуд отменил оправдательный приговор Жданову по этому делу и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"В Ворошиловском районном суде Волгограда завершились прения по уголовному делу в отношении Леонида Жданова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. В судебном заседании Жданов просил суд его оправдать. Прокурор просил признать Жданова виновным в инкриминируемом преступлении и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала Вальковская. Оглашение приговора по делу состоится 16 июля, добавила она.

Вечером 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение буксируемой баржи с частным катамараном "Елань", на борту которого находились 16 человек при разрешенной вместимости 12 человек. В результате 11 человек погибли. По данным следствия, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. По версии следствия, владелец ООО "Пристань" Жданов не предотвратил выход судна в акваторию Волги.