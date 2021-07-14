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Лесные пожары в России

Авиация Минобороны сбросила свыше 750 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии

Военные помогают Якутии справиться с пожарами по поручению президента

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Авиация Минобороны России продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Якутии, всего за сутки сброшено свыше 750 тонн воды. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в среду.

"Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 124 сброса около 760 тонн воды, а также перевезено 200 специалистов противопожарной службы и свыше 25,5 тонн грузов", - говорится в сообщении.

За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили более 330 тонн воды на очаги крупных природных пожаров. Экипажи на вертолетах Ми-8 перевезли 20 специалистов противопожарной службы и 600 кг грузов.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что военное ведомство по поручению президента РФ оказывает активную помощь Якутии. Министр напомнил, что практически на всей территории страны из-за аномальной жары резко обострилась пожароопасная обстановка. Наиболее сложная ситуация в Якутии.

 

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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