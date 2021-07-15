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В Тамбовской области произошел пожар в доме-интернате

Один человек пострадал

ТАСС, 15 июля. В результате пожара в доме-интернате в поселке Сосновка Тамбовской области пострадал один человек. Еще 20 человек эвакуировали, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Пострадал один человек, отравление угарным газом. Он доставлен в ЦРБ р. п. Сосновка. Эвакуировано 20 человек. В 00:52 - пожар локализован на площади 4 кв. м", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован. Уточняется, что возгорание произошло в комнате на первом этаже. В тушении было задействовано два отделения пожарной части.

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РоссияТамбовская область
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