Дело по факту подделки справки о COVID-19 возбудили в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирске возбудили уголовное дело о подделке справки об отсутствии COVID-19. Подложные справки за вознаграждение изготавливал 31-летний житель Ленинского района города, сообщается в четверг на сайте ГУ МВД по региону.

"<...> установлен 31-летний житель Ленинского района, который незаконно изготавливал и сбывал за денежное вознаграждение поддельные справки, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, объявления о своих услугах мужчина размещал в сети. Готовые документы за денежное вознаграждение в сумме от 800 рублей за одну справку он передавал лично из рук в руки клиентам либо пересылал в электронном виде. Подложные справки злоумышленник изготавливал в съемной квартире, используемой в качестве офиса.

В ходе обысков были изъяты системный блок, мобильный телефон, около 150 тыс. руб., более ста печатей и 33 шаблона для изготовления печатных форм. "По данному факту дознавателем отдела дознания отдела полиции №7 "Ленинский" управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования и сбыт такого документа". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в пресс-службе.