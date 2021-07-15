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Лесные пожары в России

Особый противопожарный режим ввели на севере Красноярского края

На период действия режима местным жителям запрещено посещать леса, разводить костры и проводить пожароопасные работы

КРАСНОЯРСК, 15 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в северных территориях Красноярского края, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в арктической зоне края - Норильске, Туруханском, Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком районах - начал действовать особый противопожарный режим. На период его действия местным жителям запрещено посещать леса, разводить костры и проводить пожароопасные работы", - сообщила пресс-служба.

С весны до начала июля особый противопожарный режим действовал в остальных районах края.

"По прогнозу синоптиков в июле в арктической зоне установится сухая, жаркая и ветреная погода, что может осложнить пожароопасную обстановку. Введение особого противопожарного режима позволит своевременно провести комплекс профилактических мероприятий, а также оперативно мобилизовать силы и средства пожарно-спасательных формирований в случае необходимости", - сказал вице-премьер правительства края Анатолий Цыкалов.

По оперативной информации краевого лесопожарного центра на 10:00 (06:00 мск) понедельника, на территории края действует 12 лесных пожара на общей площади 661 га.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
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