Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом под Архангельском

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Один человек погиб в четверг при столкновении пассажирского автобуса и автомобиля ВАЗ в районе деревни Шихариха на дороге Архангельск - Северодвинск, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"Сообщение о ДТП на трассе М-8 "подъезд к городу Северодвинску" в районе деревни Шихариха поступило около 07:10 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь из Северодвинска в Архангельск, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с маршрутным пассажирским автобусом. Водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

Пассажир легковой машины госпитализирован. В автобусе никто не пострадал.