Подтопление угрожает одному из сел после ливней в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края поручил вывозить людей из поселка Усть-Ургала Верхнебуреинского района, которому угрожает подтопление после рекордного количества осадков на Бурее.

"По последним данным, в верховьях реки Буреи выпало рекордное количество осадков. По предварительной информации с гидропостов, отметки могут превысить значения 40-летней давности. В ночь на 16 июля гребень волны дойдет до Усть-Ургала Верхнебуреинского района Хабаровского края. В зоне подтопления могут оказаться более 250 человек", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что руководству Верхнебуреинского района поручили срочно оповестить местных жителей, обойти каждый двор, вывезти из района возможного затопления людей, развернуть пункты временного размещения в Новом Ургале на 350 мест, организовать ночное дежурство спасателей. На месте находится глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Накануне пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю распространила предупреждение о сильных дождях с грозами в Верхнебуреинском и имени Полины Осипенко районах.