Данных о том, что в результате наводнения в ФРГ пострадали россияне, нет

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Сведения о том, что в результате последствий разрушительного наводнения на западе Германии могли пострадать россияне, пока не поступали. Об этом сообщило в четверг журналистам посольство РФ в Берлине.

"По информации генерального консульства России в Бонне, данных о наличии среди пострадавших от разгула стихии российских граждан к настоящему моменту нет. В тесном контакте с местными органами охраны правопорядка сотрудники генконсульства работают над уточнением данной информации", - отметили в диппредставительстве.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии прежде всего оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Последствия наводнения уже привели к гибели как минимум 33 человек, десятки считаются пропавшими без вести.