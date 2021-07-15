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Наводнение в Германии

Округ на западе ФРГ с населением 470 тыс. человек объявил режим ЧС из-за наводнений

Власти не исключили дальнейших наводнений вдоль реки Эрфт

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Округ Рейн-Эрфт на западе ФРГ (земля Северный Рейн - Вестфалия) объявил режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений и угрозы подтоплений все новых регионов. Об этом пресс-служба округа, в котором проживают около 470 тыс. человек, сообщила в четверг.

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"В настоящее время нельзя исключать дальнейших наводнений вдоль реки Эрфт", - говорится в сообщении.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 42. Пропавшими без вести, по оценке Bild, числятся до сих пор от 50 до 70 человек.

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