В Бельгии остановили атомный реактор из-за утечки водорода

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Реактор на АЭС "Дул" на севере Бельгии был остановлен минувшей ночью ввиду утечки водорода. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении регулятора - Федерального агентства по ядерному контролю.

"Реактор "Дул - 2" был остановлен вручную персоналом станции в ночь с 14 на 15 июля, так как было зафиксировано резкое увеличение расхода водорода в генераторе, что свидетельствовало о его утечке", - информировал регулятор Бельгии.

На станции начаты работы по поиску и устранению утечки, опасности для персонала объекта и окружающей среды нет. Инцидент не вызвал изменений радиационного фона в районе реактора.