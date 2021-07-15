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В Бельгии остановили атомный реактор из-за утечки водорода

Инцидент не вызвал изменений радиационного фона в районе реактора
Атомная электростанция "Дул" REUTERS/Francois Lenoir
Описание
Атомная электростанция "Дул"
© REUTERS/Francois Lenoir

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Реактор на АЭС "Дул" на севере Бельгии был остановлен минувшей ночью ввиду утечки водорода. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении регулятора - Федерального агентства по ядерному контролю.

"Реактор "Дул - 2" был остановлен вручную персоналом станции в ночь с 14 на 15 июля, так как было зафиксировано резкое увеличение расхода водорода в генераторе, что свидетельствовало о его утечке", - информировал регулятор Бельгии.

На станции начаты работы по поиску и устранению утечки, опасности для персонала объекта и окружающей среды нет. Инцидент не вызвал изменений радиационного фона в районе реактора.

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