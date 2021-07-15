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Восьмерых подростков в Петербурге сняли с яхт, которые уносило в Финский залив

Их доставили на берег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Спасатели в Петербурге сняли восемь несовершеннолетних с учебных яхт, которые уносило в Финский залив. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Спасатели были вызваны по заявке о том, что на акватории Невской губы четыре парусника уносит в Финский залив. Установлено, что в районе яхт клуба "Балтиец" на акватории находилось восемь небольших учебных яхт. Прибывшими спасателями с яхт сняли восемь подростков, доставляют на берег", - сообщил собеседник агентства.

В яхт-клубе "Балтиец" опровергли информацию о переворачивании лодки с детьми, которая появилась в местных СМИ. "Это не соответствует действительности" - сообщил ТАСС вице-командор клуба Максим Никонов.

По информации ГУ МЧС по региону, в четверг местами ожидаются ливни, грозы с усилением ветра до 15 м/с.

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