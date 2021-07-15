Защита Андрея Пивоварова подала кассационную жалобу на его арест

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Сторона защиты экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, обвиняемого по делу о деятельности нежелательной организации и арестованного на время следствия, подала жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции на избранную в отношении него меру пресечения. Об этом заявил ТАСС в четверг его адвокат Александр Валявский.

"Мы подали кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под сражу и апелляционное постановление суда второй инстанции. Считаем постановления судов первой и второй инстанций незаконными", - сказал Валявский.

В обосновании поданной кассационной жалобы адвокат пояснил, что, по мнению стороны защиты, при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения была нарушена подсудность, в материалах дела не было доказательств, подтверждающих намерение Пивоварова скрыться, суд не проверил обоснованность подозрения об отсутствии наличия самого события преступления и другие данные.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий, позже ему было предъявлено обвинение. Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. До этого Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

Первомайский районный суд Краснодара 2 июня удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Пивоварова по обвинению в осуществлении им деятельности нежелательной организации, его арестовали до 31 июля. Позже Краснодарский краевой суд, рассматривая жалобу его адвокатов, не нашел оснований для замены ранее избранной в отношении Пивоварова меры пресечения, оставив его под стражей.

Ранее "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.