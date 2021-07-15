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Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Бургаса в Болгарии

Посадка осуществлялась на одном двигателе

СОФИЯ, 15 июля. /ТАСС/. Самолет Airbus А321, выполнявший рейс из Кишинева в Дубай (ОАЭ), совершил в четверг экстренную посадку в аэропорту болгарского города Бургас примерно в 17:30 (совпадает с мск) из-за повреждения одного из двигателей. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

На борту самолета, помимо шести членов экипажа, находился 131 пассажир. Посадка осуществлялась на одном двигателе. Пострадавших нет.

В настоящее время пассажиры рейса уже размещены в гостинице. Других подробностей происшествия не приводится.

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