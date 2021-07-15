Военный грузовик перевернулся в центре Москвы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Грузовик, следовавший в военной колонне, перевернулся на Садовом кольце в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Малой Сухаревской площади, около дома 12 перевернулся один из военных "Камазов", которые шли в колонне. Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале столичного Депртранса сообщается, что перекрыто четыре полосы из пяти. На опубликованном видео видно, что грузовик заносит на повороте, и он опрокидывается. В Telegram-канале ГАИ Москвы уточнили, что авария произошла в 20:45, водитель не справился с управлением.

На месте работают сотрудники ДПС.