Число жертв наводнения на юге Бельгии выросло до 11

БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. До 11 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии, которое стало сильнейшим за последние 20 лет. Об этом сообщил в четверг телеканал RTBF.

"Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке", - сообщил телеканал.

Наводнение в Валлонии - южной части Бельгии началось ночью со среды на четверг в результате мощных ливневых дождей. В четверг дожди продолжались в течение всего дня, и ситуация быстро ухудшалась. За последние сутки в стране выпала полуторамесячная норма осадков.

В Валлонии практически полностью затоплены несколько десятков населенных пунктов, особенно пострадали провинция Льеж, Лимбург и предгорья Арденн. Уровень воды на улицах городов достигает 50-60 см, в отдельных случаях поднимаясь до метра. Более двух десятков домов разрушены грязевыми потоками. Спасатели используют моторные лодки и вертолеты для эвакуации блокированных водой людей.

Эвакуация городов

Крупнейшая река Бельгии Мёз (Маас) вышла из берегов, вызвав подтопление в центрах двух самых крупных городов Валлонии - Льежа и Намюра. Власти обоих городов обратились к жителям первых этажей домов в центральной части этих городов с призывом самостоятельно эвакуироваться, или провести эту ночь у соседей на верхних этажах. Эвакуация также объявлена в большинстве населенных пунктов вдоль реки.

При этом расположенная на берегу реки крупнейшая в Бельгии атомная электростанция "Тианж" продолжает работу. По сообщению оператора станции - компании "Электрабель", наводнение пока не угрожает функционированию АЭС, находящейся на возвышенности, однако ее персонал внимательно следит за развитием ситуации.

Хотя к ночи дождь стих, эксперты прогнозируют продолжение повышения уровня воды как минимум до утра из-за стекающих в Мёз мощных грязевых потоков.

Электроснабжение на юге страны частично нарушено, практически парализовано железнодорожное сообщение, блокирован ряд автомобильных дорог. По сообщениям очевидцев в соцсетях, в охваченных бедствием зонах нет паники, жители не пострадавших домов оказывают деятельную помощь своим соседям, лишившимся крова, или вынужденных эвакуироваться из предосторожности.

Международная помощь

Бельгия уже обратилась к ЕС с запросом об оказании помощи для борьбы со стихией. В четверг Еврокомиссия активировала Европейский механизм гражданской обороны, в страну уже начали прибывать команды спасателей из Франции и Австрии, другие страны ЕС также готовят отправку специалистов, техники и предметов первой необходимости.

Материальный ущерб от наводнения даже примерно оценить пока невозможно, по предварительным оценкам счет одних только уничтоженных автомашин идет на тысячи. Как сообщил оператор бельгийских железных дорог - компания "Инфрабель", на полноценное восстановление железнодорожного движения на юге страны может потребоваться более месяца.