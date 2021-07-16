Пожарные тушат возгорания в лесах России на площади более 1 млн га

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Площадь действующих в регионах РФ пожаров по данным на утро пятницы составляет 1 008 573 га, большинство из них приходится на Якутию, сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.07.2021 в России ликвидировано 115 лесных пожаров на площади 13 025 га. На 00:00 мск 16.07.2021 на территории Российской Федерации действовало 307 лесных пожаров на площади 1 008 573 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии зафиксировано 134 пожара на землях лесного фонда на площади 858 653 га, девять пожаров площадью 29 440 га в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы", а также пожар на землях иных категорий площадью 650 га в Хангаласском районе.

На Чукотке действует 15 пожаров на площади 45 195 га, на Камчатке - три пожара площадью 34 891 га, в Иркутской области - 30 пожаров на площади 27 095 га, в Магаданской области - девять пожаров на площади 3 425 га, в Республике Коми - шесть пожаров на землях лесного фонда на площади 3 313 га и пожар площадью 45 га в заповеднике "Печоро-Илычский", в Ханты-Мансийском автономном округе - 14 пожаров на площади 3 247 га. Также пожары действуют в других регионах РФ.

На тушении задействовано 5 836 человек, 966 единиц техники, 41 воздушное судно, еще 75 воздушных судов следят за ситуацией.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации, режим ЧС действует в восьми субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 60 субъектах РФ.