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СК переквалифицировал дело о нападении на пассажиров автобуса в Красноярском крае

Действия нападавшего квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц

ТАСС, 16 июля. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о нападении на водителя и пассажиров автобуса в Красноярском крае со статьи об умышленном причинении вреда здоровью на статью о покушении на убийство. Об этом сообщил журналистам прокурор Новоселовского района Дмитрий Страдин.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), прокурором Новоселовского района уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган Следственного комитета, которым действия нападавшего квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц", - сообщил прокурор.

По информации прокуратуры, нападавшего допрашивает следователь в больнице.

Ранее сообщалось, что 33-летний пассажир рейсового автобуса ранил ножом двух пассажиров и водителя, а еще одному пассажиру нанес телесные повреждения. 

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