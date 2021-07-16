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СК предъявил обвинение мужчине, напавшему на пассажиров автобуса в Красноярском крае

Ранее ведомство переквалифицировало уголовное дело на покушение на убийство

ТАСС, 16 июля. Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который напал с ножом на водителя и пассажиров междугороднего автобуса Красноярск - Минусинск. Об этом сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сообщалось, что 33-летний пассажир рейсового автобуса ранил ножом двух пассажиров и водителя, а еще одному пассажиру нанес телесные повреждения.

"Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - сообщил представитель ведомства. Как уточнили ТАСС в управлении СК, нападавший свою вину признал.

Ранее ведомство переквалифицировало уголовное дело со статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ) на покушение на убийство.

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