Прокурор попросил 1,4 года по делу о подделке сертификатов о вакцинации в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Гособвинение просить приговорить к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы Андрея Мунтяна, обвиняемого в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, который слушает уголовное дело.

"Прокурор просит суд значить Мунтяну наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы", - сказала представитель суда. Приговор будет оглашен 19 июля в 11:00.

Жителю Москвы вменяется подделка официального документа, а также использование поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ).

По данным обвинения, мужчина разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже медицинских документов. Он получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции и справки о временной нетрудоспособности учащегося. Затем он распечатал необходимые бланки, которые, согласно заключению эксперта, не соответствуют образцам сертификатов, и заполнил их на имя заказчиков, проставив поддельные штампы и печати.

Отправить подделки мужчина планировал службой курьерской доставки, но был задержан полицией.