СК возбудил дело после гибели работника Тульского оружейного завода от случайного выстрела

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Работник Тульского оружейного завода погиб в пятницу, по данным ряда СМИ, из-за случайного выстрела в голову при проверке ружья другим сотрудником предприятия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, обстоятельства гибели устанавливаются, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тульской области.

"По факту гибели работника Тульского оружейного завода возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Ряд региональных СМИ сообщил, что слесарь Тульского оружейного завода проверял спусковой крючок ружья, которое, по неустановленным причинам, оказалось заряженным. Отмечается, что произошел выстрел, пуля пробила стену и попала в голову одному из сотрудников предприятия, который умер на месте происшествия.

Тульский оружейный завод основан в начале XVIII века, является одним из старейших оборонных предприятий в РФ, выпускает военную и гражданскую продукцию, в том числе снайперские автоматы и винтовки, охотничьи карабины и ружья.