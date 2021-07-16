В Уфе зафиксировали 14-кратное превышение нормы по сероводороду

УФА, 16 июля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду более чем в 14 раз зафиксировали в северной части Уфы, информацию передали в управление Росприроднадзора для принятия мер, сообщила пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкирии в пятницу.

"На автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха, расположенной по улице Новочеркасской, 7, зафиксировано максимально разовое превышение по сероводороду в 14,3 ПДК. На автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха, расположенной на территории парка "Нефтехимик", установлено превышение только по оксиду углерода в 1,6 ПДК. Вероятными источниками выброса загрязняющих веществ являются объекты, расположенные в северной части города, подлежащие Федеральному экологическому контролю", - говорится в сообщении.

За сутки в управление гражданской защиты города поступило 21 обращение на неприятный запах в Уфе. Информация о зафиксированных превышениях направлена в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер, добавили в пресс-службе.