{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Уфе зафиксировали 14-кратное превышение нормы по сероводороду

За сутки жители города более 20 раз пожаловались на неприятные запахи

УФА, 16 июля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду более чем в 14 раз зафиксировали в северной части Уфы, информацию передали в управление Росприроднадзора для принятия мер, сообщила пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкирии в пятницу.

"На автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха, расположенной по улице Новочеркасской, 7, зафиксировано максимально разовое превышение по сероводороду в 14,3 ПДК. На автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха, расположенной на территории парка "Нефтехимик", установлено превышение только по оксиду углерода в 1,6 ПДК. Вероятными источниками выброса загрязняющих веществ являются объекты, расположенные в северной части города, подлежащие Федеральному экологическому контролю", - говорится в сообщении.

За сутки в управление гражданской защиты города поступило 21 обращение на неприятный запах в Уфе. Информация о зафиксированных превышениях направлена в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияБашкортостан
Полиция возбудила дело по факту ДТП с тремя детьми на западе Москвы
Водителя отвезли на процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Полиция возбудила дело по факту ДТП с тремя детьми на западе Москвы
Читать полностью