В Хабаровском крае эвакуировали 138 жителей Верхнебуреинского района из-за паводка

ТАСС, 17 июля. Спасатели эвакуировали 138 человек из подтопленных паводками домов в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где наблюдается рекордный за 45 лет уровень воды на горных реках. Об этом в субботу сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

"Вылетаю в Верхнебуреинский район. На месте решим, какая дополнительная помощь нужна людям и местным властям в борьбе со стихией. И надо уже планировать ликвидацию последствий рекордного паводка на горных реках: восстановление жилья, дорог, мостов. Такого высокого уровня воды в Бурее в июле не было больше 45 лет. Накануне эвакуированы 138 человек. Часть размещена в пункты временного размещения, часть ночевала у родственников", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень реки Бурея у гидропоста Усть-Ниман начал снижаться и составил 962 см.

В зону паводков с пятницы попали два населенных пункта. В селе Ургал остаются подтопленными 38 частных жилых домов и 48 придомовых территорий, в селе Усть-Ургал - 35 домов и 35 придомовых территорий. Также подтоплены участки на пяти внутрипоселковых дорогах. В районе введен режим ЧС.

Утром в пятницу в районе смыло мост через реку Ургал. Отрезанными от сообщения оказались населенные пункты Софийск и Шахтинский. Вместе с вахтовыми рабочими в этих поселках проживает около 1 200 человек. В поселках имеется запас продуктов, медикаментов и горюче-смазочных материалов.