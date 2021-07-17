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СК возбудил дело после жестокого убийства женщины в Томской области

Подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан

ТОМСК, 17 июля. /ТАСС/. СК в Томской области возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства женщины, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 17 июля 2021 года на лестничной площадке подъезда дома № 2 Б по ул. Виталия Грачева в п. Зональная станция Томского района обнаружен труп неустановленной женщины с признаками насильственной смерти. На теле отсутствуют некоторые конечности, свидетельствующие о попытке расчленения. Части тела, завернутые в пакет, обнаружены следственной группой в мусорном баке рядом с домом", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан, дал признательные показания.

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