После стрельбы по автобусу в центре Москвы возбудили уголовное дело

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы по автобусу, произошедшей в пятницу в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о стрельбе в ходе дорожного конфликта между двумя водителями на Большой Пироговской улице. "Установлено, что водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen в ходе конфликта с водителем пассажирского автобуса маршрута № 15 произвел выстрел в автобус. Пострадавших нет. Стрелок с места ЧП скрылся", - сказал собеседник агентства.

Номер внедорожника удалось установить по видеорегистратору автобуса. Оказалось, что автомобиль был снят с учета, ранее им владела москвичка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Ведется розыск стрелка.