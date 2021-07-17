Полиция задержала водителя Gelandewagen, который обстрелял автобус в Москве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen, открывший в стрельбу по автобусу в центре Москвы 16 июля, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В ходе дорожного конфликта на Большой Пироговской улице злоумышленник, находившийся за рулем автомобиля Mercedes Gelandewagen, произвел выстрел из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в лобовое стекло рейсового автобуса "ЛиАЗ", в кабине которого находился водитель, после чего скрылся. В результате оперативно-разыскных мероприятий в полицию был доставлен мужчина, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния", - сказали в главке.

В ведомстве подтвердили информацию, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Пострадавших в результате происшествия нет.