В суд поступило ходатайство об аресте замглавы Южного таможенного управления

МОСКВА, 17 июля./ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы 17 июля рассмотрит ходатайство следствия об аресте до 15 сентября заместителя начальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина, подозреваемого в хищении 85 млн рублей при реализации госконтракта. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

"17 июля 2021 года в Дорогомиловский районный суд города Москвы поступило ходатайство следователя по особо важным делам Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Скрипкину Александру Анатольевичу до 15 сентября 2021 года включительно. Заместитель начальника Южного таможенного управления ФТС России Скрипкин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - сказал он.

Следствие по материалам коллег из ФСБ России установило, что в 2018 году при проведении электронного аукциона должностные лица Южного таможенного управления завысили начальную цену контракта на приобретение здания для Южной электронной таможни и Южного таможенного поста, что ограничило конкуренцию и дало преимущество предпринимателю, который также стал фигурантом этого дела. После заключения госконтракта на общую сумму свыше 253 млн рублей к Южному таможенному управлению перешло здание площадью около 3 тыс. кв. метров и два земельных участка. Проведенное исследование установило, что стоимость приобретенного имущества искусственно завысили на сумму порядка 85 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, полагает следствие.