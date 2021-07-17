Суд в Петербурге арестовал блогера, угрожавшего инспектору ГИБДД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бухгалтера и блогера Эмиля Пашаева, обвиняемого в угрозах применения насилия в отношении инспектора ГИБДД. Об этом сообщили в субботу в объединенной пресс-службе судов города.

"Срок меры - 15 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 июня Пашаева остановили сотрудники ГИБДД Приморского района из-за нарушения правил дорожного движения. Во время составления протокола он выражался грубой нецензурной бранью, проявляя пренебрежительность и неуважение к представителям власти, после чего оставил водительское удостоверение и скрылся. Затем Пашаев узнал личный номер инспектора, который его задержал, и звонил последнему, угрожая применением насилия к самому инспектору и его близким.

16 июля по результатам рассмотрения сведений, опубликованных в СМИ, в отношении Пашаева возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".

16 июля Пашаеву предъявили обвинение. "Вину он полностью признал. Просил домашний арест. Работает Пашаев главным бухгалтером у индивидуального предпринимателя", - отметили в пресс-службе судов.