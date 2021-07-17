Причиной столкновения поездов в Приамурье мог стать сердечный приступ у машиниста

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сердечный приступ у машиниста мог стать причиной столкновения двух грузовых поездов на участке Улак - Эльга в Амурской области, в результате которого два человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе компании "Эльгауголь".

"Предварительно, причиной аварии стал сердечный приступ у машиниста", - говорится в сообщении.

Как добавили в компании, идет работа по устранению последствий аварии, с рельсов сошли девять вагонов.

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло 17 июля на 51-м километре от станции Верхний Улак. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, авария произошла на участке необщего пользования, он используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".