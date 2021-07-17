Жалоб от обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира не поступало в ОНК

САМАРА, 17 июля. /ТАСС/. Тренер по кикбоксингу Алексей Рясков, обвиняемый в убийстве вдовы заместителя директора Самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой и найденный мертвым в больнице УФСИН, не обращался в адрес самарской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) за время своего содержания под стражей. Об этом сообщил ТАСС председатель ОНК Самарской области Дмитрий Штоков.

"Информации о том, что были признаки противоправных действия в отношении этого человека, у нас нет. За время его содержания и в больнице, и в СИЗО жалоб или просьб к нам не поступало", - рассказал Штоков, добавив, что плановая проверка учреждения на этой неделе также не ожидалась.

Тело Алексея Ряскова обнаружили на территории больницы УФСИН, куда его перевели после медосмотра. Обвиняемый написал записку, содержание которой собеседник агентства не уточнил, затем вышел на прогулку и, по предварительной информации, покончил с собой. На месте происшествия работают руководители УФСИН, представители следственных органов и прокуратуры.

Пузикову обвиняли в отравлении собственного мужа в 2012 году, суд первой инстанции признал ее виновной, но апелляционный суд полностью ее оправдал. В начале июля друг Пузиковой Алексей Рясков записал видеообращение, в котором рассказал о даче взятки одному из членов суда для вынесения оправдательного приговора по данному делу. На следующий день Пузикову обнаружили мертвой, а Ряскова задержали по подозрению в убийстве, он дал признательные показания.

В июле 2017 года суд Красноярского района Самарской области признал Пузикову виновной в убийстве мужа и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, 7 марта 2012 года Пузикова, желая убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество, в результате после ужина ее супруг Дмитрий Пузиков, который был на тот момент заместителем директора Самарского филиала Россельхозбанка, умер. Судмедэкспертиза установила, что банкира отравили таллием.

В октябре 2017 года апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила приговор районного суда и полностью оправдала Пузикову, позднее она получила статус потерпевшей по делу об убийстве мужа. Она подавала иск к Минфину России о компенсации морального вреда, причиненного преследованием по уголовному делу, и в августе 2018 года суд обязал выплатить ей 1,75 млн рублей.