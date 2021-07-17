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Наводнение в Германии

СМИ: наводнение "исторического масштаба" грозит юго-востоку ФРГ

Как сообщило издание FOCUS Online, уровень воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен может резко подняться

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Наводнение "исторического масштаба" грозит юго-востоку Германии. С такой оценкой выступило в субботу издание FOCUS Online со ссылкой на экспертов.

По их оценкам, в ночь на воскресенье уровень воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен может резко подняться. Уже сейчас в некоторых населенных пунктах ряд домов подтопило. Причем уровень воды только в Берхтесгаденер Ахе уже выше на 1,5 м, нежели прогнозировалось.

На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. От последствий разгула стихии погибли более 140 человек.

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