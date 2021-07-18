Число пострадавших на месте столкновения поездов в Приамурье выросло до трех

ТАСС, 18 июля. Число людей, пострадавших в результате лобового столкновения двух поездов в Амурской области, выросло до трех, местоположение еще двоих остается неизвестным, сообщила в воскресенье пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что при столкновении поездов пострадали два человека.

"По предварительной информации, в результате столкновения поездов погибли два человека, еще трое пострадали и в настоящее время находятся под присмотром медиков на станции Верхний Улак. Местонахождение еще двоих мужчин остается неизвестным. Спасатели утром 18 июля продолжают работы по поиску и деблокированию людей", - говорится в сообщении.

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло в субботу на 51-м км от станции Верхний Улак, на участке необщего пользования, который используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. Ранее сообщалось о двоих погибших и двоих пострадавших. По предварительной версии, причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").