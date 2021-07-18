Число жертв при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех

ТАСС, 18 июля. Спасатели в Амурской области в воскресенье нашли тело третьего погибшего на месте столкновения двух поездов, сообщила пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших, которые госпитализированы в больницу города Зеи. Поиски еще одного человека продолжаются.

"Спасателями Амурского центра ГЗ и ПБ, которые продолжают работать на месте происшествия, сегодня было обнаружено тело одного из пропавших без вести мужчин. Профессионалы смогли его зафиксировать - извлекать его будут после того, как восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода", - говорится в сообщении.

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло в субботу на 51-м километре от станции Верхний Улак, на участке необщего пользования, который используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. По предварительной версии, причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".