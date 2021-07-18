В ДТП в Алтайском крае погибли три человека

БАРНАУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, еще пятеро, включая троих детей, получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Троицком районе Алтайского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла в 11:45 (07:45 мск) в Троицком районе края на Чуйском тракте. Автомобиль Toyota Camry, ехавший со стороны Бийска в Барнаул, допустил боковое столкновение с Hyundai Creta, который двигался во встречном направлении.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пассажира Toyota Camry: мужчина 1969 года рождения, женщина 1999 года рождения и девочка 2012 года рождения. Еще одна женщина 1970 года рождения доставлена в Троицкую ЦРБ. В момент происшествия в Hyundai Creta находились четыре пассажира. В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних: мальчики 2009 и 2019 годов рождения и девочка 2007 года рождения, доставлены для оказания помощи в Троицкую больницу, пассажир - мужчина 1984 года рождения за медицинской помощью не обращался", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.