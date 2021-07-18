В Белоруссии из-за непогоды пострадали более 20 населенных пунктов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. МЧС Белоруссии сообщило, что за минувшие сутки вследствие прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра пострадал 21 населенный пункт в Гродненской и Минской областях, один человек погиб.

"По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 24 м/с пострадали 18 населенных пунктов в Гродненской и три в Минской областях. В результате удара молнии в дерево в деревне Ельница Минского района погибла гражданка 1996 года рождения, травмированы четыре гражданина, которые госпитализированы", - сообщает ведомство в воскресенье на своем сайте.

По данным производственного объединения "Белэнерго", в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение в 532 населенных пунктах. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. "По состоянию на шесть часов утра (совпадает с мск) 18 июля продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 31 населенного пункта", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, повреждены кровли 14 жилых домов и сельскохозяйственных зданий, зафиксированы почти 50 случаев падения деревьев в Минской и Гродненской областях, а также всех других регионах республики. Из-за упавших на железнодорожные пути деревьев произошла задержка в движении трех пассажирских поездов на перегонах "Куренец - Молодечно" и "Вилейка - Молодечно" в Минской области. В Гродно из-за сильного ливня оказались подтоплены шесть участков дорог. В Минске также из-за сильного ливня произошла приостановка в движении 20 автобусных, 15 троллейбусных и пять трамвайных маршрутов. Задержка составила от 17 минут до трех часов 34 минут. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев.