В Москве женщину госпитализировали после липосакции в одной из столичных клиник

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку по факту госпитализации с сепсисом 23-летней женщины после липосакции в одной из столичных клиник. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 17 июля в больницу им. В. П. Демихова после удаления жировых отложений на животе в клинике по улице Садовническая, дом 5 доставлена женщина 1998 года рождения. Врачи поставили ей диагноз - септический шок", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что женщина провела косметологическую процедуру 15 июля, а спустя некоторое время почувствовала слабость и вызвала врачей. В данный момент ее жизни ничего не угрожает. "Полиция по данному факту начала проверку", - добавил он.