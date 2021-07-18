Следствие рассматривает четыре версии столкновения двух грузовых поездов в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июля. /ТАСС/. Следователи рассматривают четыре версии столкновения двух поездов на севере Амурской области, где погибли четыре человека, трое получили травмы. Об этом в воскресенье сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте.

"Следствием проверяются следующие версии случившегося: технические неисправности, повлекшие столкновение поездов, ошибка управления локомотивами, ошибка информирования локомотивных бригад о ходе следования, потеря контроля за управлением одним из локомотивов", - говорится в сообщении.

Ранее компания "Эльгауголь" сообщала, что, по предварительной версии, причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов.

"Осмотр места происшествия находится в завершающей стадии, назначены экспертные исследования, допрашивается широкий круг свидетелей, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося", - добавили в пресс-службе ведомства.

Лобовое столкновение двух грузовых составов произошло в субботу на 51-м километре от станции Верхний Улак, на участке необщего пользования, который используется угледобывающей компанией для перевозки грузов. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".