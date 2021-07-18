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МЧС предупредило о высокой вероятности пожаров в Подмосковье с 19 по 21 июля

Сохранится высокая пожароопасность четвертого класса

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности в Подмосковье с 19 по 21 июля.

"... в период с 19 по 21 июля местами по Московской области и городу Москве сохранится высокая пожароопасность четвертого класса", - сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе областного главка ведомства.

В МЧС рекомендуют быть предельно внимательным с огнем. Не стоит разводить костры в лесу и на торфяниках, нельзя бросать спички, окурки и горячую золу из курительных трубок. При сжигании мусора около леса расстояние от хвойных деревьев должно быть не менее 50 м.

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