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В ДТП на МКАД пострадали два человека

Одним из пострадавших является ребенок

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Две машины столкнулись на внутренней стороне МКАД в Москве, в результате пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На внутренней стороне 45-го км МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в результате пострадали, два человека, среди них ребенок", - сказал собеседник агентства.

Для движения перекрыты три полосы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. 

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